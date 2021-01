No próximo domingo, dia 31, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita de sangue no Centro pastoral de Santo Adrião de V. N. Famalicão (junto a nova matriz ).

Aberta à população em geral, a colheita decorre entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

A Dádiva de Sangue é segura e um ato médico, pelo que está prevista nas exceções ao confinamento.