O Colégio Machado Ruivo celebra esta terça-feira 39 de atividade em prol da educação dos famalicenses.

Esta instituição que, recentemente, inaugurou novas instalações nas proximidades do Parque da Devesa, assinala esta data junto da comunidade educativa, com a colocação de uma cápsula do tempo nos jardins do recinto escolar e, ao final do dia, um jantar convívio.

CMR 1980 – 2019 1980-2019 39 anos de VIDA: 39 anos de uma grande famíliaAzáfama de mãos, sorrisos cúmplices e brilhos no olhar contagiam de alegria e excitação o ambiente do colégio!É a véspera do grande dia! Grandes e miúdos andam numa roda viva entre aulas, atividades e recreios, projetos e preparação da festa! E há conversas cruzadas, sussurradas.E há segredos no ar!Amanhã, dia 1 de outubro, o CMR celebra o seu 39.º aniversário! Mas a festa já começou hoje! Publicado por Colégio Machado Ruivo em Segunda-feira, 30 de setembro de 2019

O Colégio Machado Ruivo surgiu em 1980, na altura só com jardim de infância, mais tarde criou turmas de primeiro ciclo e a partir deste ano letivo, com as novas instalações, deu o salto até ao 7º ano de escolaridade, na perspetiva de, nos próximos anos, chegar ao 12º.

Segundo João Meireles, da direção do CMR, nestas quatro décadas, o Colégio Machado Ruivo procurou sempre o mesmo grau de qualidade de ensino e formação humana.