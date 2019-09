Numa iniciativa da Alzheimer Portugal (AP) e da associação Casa da Memória Viva (CMV), realiza-se na tarde desta sexta-feira, no auditório da União de Freguesias de V. N. Famalicão e Calendário, uma sessão informativa, aberta à comunidade, sobre “Doença de Alzheimer e outras demências”. O início está marcado para as 15 horas.

Pretende-se «estabelecer um espaço de informação e partilha sobre um assunto que ainda provoca reações de desconforto e estigma em demasiados setores da sociedade portuguesa», justifica Carlos de Sousa, presidente da Comissão Instaladora da CMV.

Será oradora a terapeuta ocupacional Marta Melo, da Delegação Norte da AP, que partilhará informação sobre aquela que é a causa mais comum de demência, a doença de Alzheimer (definição, causas, diagnóstico, sinais de alerta, fases e tratamento, nomeadamente). Também abordará outras doenças neurodegenerativas: a demência vascular, a demência frontotemporal ou a demência de corpos de Lewy.

A sessão, que conta com a colaboração da União de Freguesias de V. N. de Famalicão e Calendário, insere-se no plano de ações da CMV, instituição criada em maio último para preservar e valorizar a memória individual e coletiva na comunidade.

O primeiro evento público da CMV decorreu no passado sábado. Uma caminhada solidária que assinalou o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Segue-se, no dia 18 de outubro, um colóquio sobre o novo “Regime Jurídico do Maior Acompanhado”, com a juíza desembargadora Raquel Rego da Silva, presidente do Tribunal da Relação de Guimarães.