CM Socks cresce para o mundo

A CM Socks – Peúgas Carlos Maia é mais uma empresa famalicense a ganhar notoriedade e reconhecimento nacional e internacional. A empresa, com sede na Carreira, produz, por ano, cerca de 26 milhões de pares de meias e prevê fechar 2019 com um volume de negócios na ordem dos 14 milhões de euros, mais um milhão do que no ano anterior.

Recentemente anunciou um investimento de meio milhão de euros para a compra de 30 teares, com o objectivo de dar resposta ao aumento do volume de encomendas.

Com fábricas de produção nas freguesias da Carreira e Bente, a CM Socks está em contínua expansão, apostando, cada vez mais, na internacionalização.

Como prova dessa aposta, foi uma das empresas que integrou a comitiva municipal que, em novembro passado, esteve na Feira Internacional de Havana (Fihav), em Cuba, onde recebeu a Medalha de Ouro. O galardão, relativo ao Prémio Inovação, contemplou as meias “Prevent Sprain” que previnem as entorses e cuja tecnologia está patenteada em 143 países.

Desenvolvidas em colaboração com a Escola Superior de Saúde do Porto, as “Prevent Sprain” têm um reforço nas zonas particularmente sensíveis dos ligamentos, prevenindo entorses, diminuem a fadiga muscular e dão estabilidade e conforto ao pé.

Carlos Maia, proprietário da empresa, realça que, entre mais de 100 países, apenas foram atribuídas seis medalhas, sendo que uma delas veio para Famalicão. O vereador da Economia e Empreendedorismo da Câmara de Famalicão, Augusto Lima, sublinhou que é muito gratificante «ver a afirmação internacional das empresas famalicenses. Bem como é relevante assistir à conquista de um prémio inovação numa feira para além do espaço europeu. Parabéns à CM Socks pela medalha de ouro na FIHAV – Feira Internacional de Havana. A economia famalicense cada vez mais no mapa mundial», escreveu, na ocasião, Augusto Lima na sua página de Facebook.

Fundada em 1995 por Carlos Maia, a empresa foi alvo de uma reestruturação em 2017, quando deixou para trás o fabrico de meias básicas para se dedicar aos artigos mais técnicos e de alta qualidade, como as meias sem costura e para a área da saúde.