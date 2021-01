Clubes desportivos e associações promotoras do desporto podem candidatar-se a apoios no valor de 3 milhões de euros

Estão abertas, até 22 de fevereiro, as candidaturas ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID), uma iniciativa para clubes e associações desportivas de Portugal continental, com o objetivo de promover a requalificação das instalações desportivas ao serviço das comunidades.

De 29 de janeiro a 15 de março, decorrem as candidaturas ao Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT), para reforço do apoio à prática desportiva regular que permita promover a saúde e os estilos de vida saudáveis entre todos os segmentos da população, o que significa contemplar a inclusão social (minorias étnicas, população em situação desfavorecida, pessoas privadas de liberdade, crianças e jovens, população sénior, entre outras), a integração da pessoa com deficiência, a promoção da igualdade de género, a sustentabilidade ambiental e mobilidade ativa, a inovação tecnológica e a proteção dos direitos humanos.

Podem candidatar-se os clubes desportivos, as associações promotoras do desporto e outras entidades cujo objeto compreenda ou capacite o desporto de base em Portugal.

Todas as informações sobre os programas e as formas de se candidatar são disponibilizadas no Portal do Instituto Português do Desporto e Juventude: https://ipdj.gov.pt

As candidaturas podem ser efetuadas em: https://siec.ipdj.gov.pt/