Clube Xadrez A2D apura-se para a Final Four da Taça de Portugal

Os Quartos-de-Final da 40ª edição da Taça de Portugal de Xadrez por Equipas, referente à época 2017/2018, decorreram no dia 9 de junho em Pombal. O Município Pombalense organizou em parceria com a Federação Portuguesa de Xadrez esta eliminatória reunindo 8 equipas que sonhavam com um lugar na FINAL FOUR da mais emblemática prova do calendário competitivo coletivo.

A equipa A do Clube de Xadrez A2D continua na luta pela defesa da Taça de Portugal conquistada a época transata, depois de ultrapassar a equipa primodivisionária Academia de Xadrez Portugal. Esta vitória constitui mais um feito extraordinário e demonstrou, mais uma vez, a tenacidade e ambição que já são uma imagem de marca da jovem equipa famalicense.

Numa miniatura assinada após 3 horas de jogo, o Mestre Nacional Ivo Dias (CX A2D) causou sensação ao impor-se perante o Grande Mestre António Fernandes, atual detentor do maior número de títulos nacionais absolutos conquistados. No entanto, no 4º tabuleiro, a WCM Mariana Silva (CX A2D) não foi feliz perante o experiente MN Carlos Carneiro e a eliminatória voltou a ficar empatada. Com as emoções ao rubro, após 4 horas de jogo, Luís Romano (CX A2D), no 3º tabuleiro, contrariou o favoritismo do MN Luís Sousa Reis e igualou a posição no tabuleiro num final de Torres. Com a eliminatória ainda empatada (1,5-1,5) as atenções voltaram-se para o 1º tabuleiro. O Mestre FIDE Luís Silva capitaneou a jovem equipa famalicense e voltou a ser decisivo ao alcançar um precioso empate, após proposta do histórico GM canadiano Kevin Spraggett que repetiu três vezes a mesma posição. Desta forma, o resultado final fixou-se em 2-2, mas favorável à equipa famalicense por vitória em tabuleiro superior, o que constituiu mais uma bela página escrita na história do Xadrez Famalicense.

O CX A2D repete a presença na Final Four da Taça de Portugal de Xadrez, depois de já ter assegurado presença por três vezes (2016/2017, 2015/2016 e 2012/2013) e continua a sonhar em repetir o feito histórico da época transata com a conquista pelo segundo ano consecutivo do Troféu Coletivo mais emblemático do calendário federativo.

O sorteio da Meia Final da Taça de Portugal de Xadrez realiza-se na próxima semana e a Final Four terá lugar a 14 de julho, na Maia, e as 4 equipas apuradas para a Meia Final são:

– CX A2D (1ª Divisão)

– Académica de Coimbra (1ª Divisão)

– GX Porto (1ª Divisão)

– EX Porto (2ª Divisão).