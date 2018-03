Clube de Xadrez A2D sagra-se Heptacampeão

Decorreu este fim-de-semana, a MEIA FINAL e a FINAL da Taça de Braga de Xadrez 2018 .

Na Meia-final, as equipas A do CX A2D e do CX Braga superiorizaram-se face aos seus adversários. A equipa vianense ADC PERRE visitou o CX A2D A, atual detentora do título, e perdeu pela margem máxima (4-0) e a equipa B do CX A2D deslocou-se a Braga e perdeu por 3-1 com o CX Braga A.

A grande Final decorreu na Sede da AXDB, na Rua da Estação de Vila Nova de Famalicão, sob arbitragem de Mário Oliveira. Após duas horas de jogo o favoritismo do CX A2D impôs-se após vitórias de Luís Romano e de Rui Pedro Gomes perante Yaroslav Minakov (FC) e Flávio Peixoto nos 1º e 4º tabuleiros, respetivamente. Com a vitória já definida, por vitória em tabuleiro superior, os atletas famalicenses João Romano e Bruno Ribeiro, também venceram de forma categórica os seus adversários, Sergey Demantchiuk e Álvaro Guimarães, após mais 1 hora de jogo.

Com mais esta vitória categórica o CX A2D, atual vencedor da Taça de Portugal de Xadrez e Supertaça Portugal de Xadrez, vincou de forma imperial a sua hegemonia no panorama xadrezístico distrital na última década.

Os jogadores que contribuíram para mais esta conquista coletiva foram MN Ivo Dias, Carlos Novais, Luís Romano, João Romano, Inês Silva, Bruno Ribeiro e Rui Pedro Gomes.

Após a conquista do heptacampeonato da Taça Associação Xadrez do Distrito de Braga 2018, o clube famalicense CX A2D está nomeado para o “Troféu de Grande Prémio Júri Coletivo” da XXI Edição dos Troféus Desportivos “O Minhoto”.

O evento decorre no dia 19 de março, segunda-feira, no Centro de Estágios de Melgaço onde serão conhecidos os grandes vencedores dos Troféus Desportivos “XXI O Minhoto” e que vai premiar publicamente o mérito de todos os envolvidos no fenómeno desportivo da região.