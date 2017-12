A futura Clínica da Mulher, da Criança e do Adolescente no Hospital de VN Famalicão integra a próxima ação do Roteiro pela Inovação, da Câmara Municipal, que dá a conhecer as ideias e projetos com caráter de novidade, de empreendedorismo e de diferenciação desenvolvidos no concelho pelas mais variadas instituições, empresas e cidadãos.

A apresentação pública do projeto acontece esta sexta-feira, 15 de dezembro, pelas 10h30, em conferência de imprensa, no salão nobre do Hospital de Vila Nova de Famalicão, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e do presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, António Barbosa, entre outros responsáveis.

O Hospital de Vila Nova de Famalicão quer tornar-se uma referência da região na prestação de serviços de saúde da mulher e da criança e, por isso, avança para a criação desta nova valência. A direção do Centro Hospitalar do Médio Ave desafia a comunidade a associar-se ao projeto através de mecenato e o Município de Vila Nova de Famalicão já deu o primeiro passo nesse envolvimento.

O projeto, que vai nascer a partir da adaptação de atuais espaços hospitalares, vai proporcionar todas as condições para a afirmação pública da excelência dos serviços de saúde da mulher e da criança e será uma oportunidade para modernizar instalações que o tempo e o uso tornaram pouco adequadas.