CITEVE recebe encontro internacional para o Agroalimentar

Nos dias 25 e 26 de setembro, terça e quarta-feira, decorre o 3.º Encontro Empresarial Atlantic Food Export. A iniciativa, que vai contar com quase meia centena de empresas nacionais e internacionais do setor do agroalimentar, decorrerá nas instalações do CITEVE, reunindo empresas de França, Irlanda, Espanha, Irlanda do Norte e País de Gales.

Lourofood, Yogan e Amálgama são algumas das empresas famalicenses que têm presença marcada neste encontro, organizado pela Câmara Municipal, no âmbito do Atlantic Food Export, projeto do qual o município é parceiro no seguimento da sua estratégia para o desenvolvimento e internacionalização das empresas agroalimentares.

Melhorar a competitividade e promover a internacionalização das pequenas e médias empresas do setor, através do desenvolvimento de ações de cooperação, designadamente pela criação de consórcios de exportação, é o principal objeto do Atlantic Food Export, projeto cofinanciado pela União Europeia no âmbito do programa INTERREG Espaço Atlântico.