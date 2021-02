Circulação entre concelhos volta a estar proibida entre as 20h de hoje e o dia de segunda-feira

Após as 20h desta sexta-feira e até às 05h00 segunda-feira volta a ser proibido circular entre concelhos, devido ao estado de confinamento por causa da pandemia.

Há exceções, como as deslocações para o exercício da atividade profissional, desde que devidamente comprovada; deslocações dos profissionais de saúde e trabalhadores de instituições de saúde e apoio social; agentes da proteção civil e outros; participação em atos processuais ou em atos da competência de notários, advogados, solicitadores, conservadores e oficiais de registo, bem como para atendimento em serviços públicos, mediante comprovativo do agendamento; deslocações, por exemplo, para cumprimento de partilha das responsabilidades parentais; etc.