Circo de Papel traz alegria, partilha e magia ao Natal de Famalicão

Natal não é natal sem circo! As crianças adoram e os adultos não dispensam. É a pensar em miúdos e graúdos que o município de Vila Nova de Famalicão em colaboração com a Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão e o INAC – Instituto Nacional das Artes Circenses está a preparar o projeto Circo de Papel para trazer mais alegria, convívio e magia à época natalícia.

Num cenário verdadeiramente envolto de fantasia, numa tenda erguida no Parque da Juventude da cidade famalicense, vai nascer o Circo de Papel, um projeto dedicado ao Circo Contemporâneo e ao Novo Circo. Os espetáculos arrancam a 23 de novembro, com a estreia, e decorrem até 6 de janeiro com sessões para as escolas (de 3ª a 5ª às 10h00 com reserva antecipada) e para o público em geral às sextas-feiras às 18h00 e às 21h30, aos sábados e domingos às 10h00, 15h00, 21h30 e sessões extra nos dias 24 de dezembro, às 10h00, e 1 de janeiro às 15h00.

Porque o Circo é o único lugar do mundo onde se pode sonhar de olhos abertos, a tenda surge numa homenagem às origens do circo, num espaço de emoções, partilha, de imaginação e do extraordinário.

“Bairro” é título apresentação que é muito mais do que um espetáculo de Natal, é um espetáculo para toda a família com uma mensagem de amor, compaixão e claro, muito circo.

Os bilhetes podem ser adquiridos através do site http://www.circodepapel.com.

Refira-se que a campanha de Natal de Famalicão 2018 é promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão (ACIF), e arranca, esta sexta-feira, 16 de novembro, com a iluminação das ruas e praça e som ambiente a partir das 17h30.

No dia 23 de novembro, arrancam os divertimentos natalícios como o comboio e os carroceis e no dia seguinte o mercadinho na praceta Cupertino de Miranda, com muitas sugestões de prendas preparadas pelos artesãos locais.

Os pontos altos da campanha decorrem a partir do dia 24, com a abertura da Pista de Gelo, o Circo de Papel, e a 25 a inauguração da Árvore de Natal e do espetáculo multimédia com luz e som na Praça Cupertino Miranda.

No dia 2, o Pai Natal chega à cidade com muita animação.