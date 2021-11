Circo de Papel regressa ao Natal de Famalicão com “Aquarela”

O Circo de Papel volta a marcar a época natalícia dos famalicenses com o espetáculo “Aquarela”. A peça, organizada pelo Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC), estreia no dia 3 de dezembro e pode ser assistida até ao dia 6 de janeiro. O Circo vai estar instalado no Parque da Juventude de Vila Nova de Famalicão.

Inspirado na obra “Meninos de Todas as Cores”, o espetáculo explora as diferenças como aquilo que une as pessoas enquanto seres humanos. A peça segue uma jovem, Francisca, numa viagem em busca de novos mundos de vida. O evento conta com a participação de artistas cinco artistas, dos quais dois se sagraram finalistas do Got Talent Portugal e do The Voice Portugal.

“Depois de um ano atípico, onde o público e o Natal não foram os mesmos de outros tempos, chegou a altura de voltar a sair e reviver com um novo espetáculo que irá abrilhantar a época natalícia de todos no centro da cidade de Famalicão”, partilhou o INAC, em comunicado.