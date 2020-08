Circo contemporâneo do INAC no Anima-te em Famalicão

O palco do Anima-te apresenta circo contemporâneo no dia 9 de agosto, domingo, às 19 horas, no Parque da Devesa. Os alunos do INAC interpretam “Adamastor”, uma performance dirigida artisticamente por António Franco de Oliveira. A peça não é sobre gigantes adamastores mas sobre a esperança e o futuro.

Ainda esta quarta-feira, dia 5, há cinema ao ar livre, com exibição do conto infantil japonês “O Meu vizinho Totoro”.

Sexta-feira, dia 7, Edu Mundo é o nome escolhido para o Devesa Sunset. Um concerto intimista de voz e guitarra.

No sábado, dia 8, o palco do Anima-te recebe Sérgio Mirra. Um concerto com voz, cavaquinho, bandolim e violas. O músico multi-instrumentista promete seduzir o público.

Recorde-se que todos os espetáculos estão sujeitos às regras da Direção Geral da Saúde. Por isso, o acesso só é permitido mediante bilhete. Os ingressos são gratuitos e podem ser levantados na bilheteira no Parque da Devesa, no período das três antes dos espetáculos. Uma pessoa só poderá levantar até 6 ingressos.

Mais informações sobre o Anima-te em www.famalicao.pt/agenda-municipal-famalicao