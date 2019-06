Circo contemporâneo “à mostra” na Casa das Artes

Entre os dias 17 e 22 de junho, sempre às 21h30, a Casa das Artes mostra os primeiros trabalhos profissionais dos finalistas do Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC).

“À mostra” é o título desta coprodução Casa das Artes e INAC e em palco estarão jovens artistas oriundos de países como França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Grécia, Brasil, Costa Rica, Israel, Colômbia, Israel e, claro, Portugal.

No dia 17, às 21h30, é feita a abertura do conjunto das apresentações a solo, com a performance da turma, com o título “Raízes”, com base no texto do livro “A desumanização”, de Valter Hugo Mãe.

Para cada um dos seis dias, o ingresso custa 4 euros ou 2 euros para estudantes e portadores do Cartão Quadrilátero Cultural.

O INAC é um polo internacional dedicado às artes do circo localizado em Vila Nova de Famalicão e membro da Federação Europeia de Escolas de Circo Profissionais. Tem como missão formar artistas, capazes de uma abordagem pluridisciplinar que assegure o surgimento e a afirmação de novas estéticas e levar o circo a todos os públicos.