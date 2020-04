Cior reconhecida a nível europeu

A Escola Profissional CIOR foi distinguida com o Selo de conformidade EQAVET – Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais, de acordo com o relatório que foi enviado à ANQEP-Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional.

Os peritos/consultores tiveram em conta a boa gestão da Escola, a sua dinâmica de melhoria contínua, as boas práticas e os resultados alcançados; contaram ainda o facto da Escola ter implementado e mantido há vários anos o Sistema de Garantia de Qualidade, norma ISO9001:2015, em alinhamento com o EQAVET.

Para a direção da CIOR «a atribuição deste selo de garantia à Escola, para além de um ato de reconhecimento da qualidade da educação e formação que ministramos, é também um desafio e um compromisso assumidos por toda a comunidade escolar e parceiros no sentido de continuarmos a fazer cada vez mais e melhor».

Amadeu Dinis, diretor da CIOR, refere ainda que é fundamental continuar com as «boas práticas, as melhores metodologias e a inovação permanente».

O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais foi instituído por recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho em 2009, no sentido de melhorar a Educação e Formação Profissional no espaço europeu.