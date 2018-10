CIOR promove curso de curta duração de CAM

A Escola Profissional CIOR está a promover um curso de introdução ao CAM ComputedAidedManufacturing, de curta duração (25 horas), que decorrerá de 5 a 21 de novembro, nas oficinas deste estabelecimento de ensino, em regime pós-laboral (das 19 às 23 horas). Os interessados devem dirigir-se aos serviços administrativos da escola.

Segundo a direção da CIOR, este curso destina-se a adultos empregados ou em situação de desemprego que estejam interessados em adquirir ou melhorar as suas competências no domínio de CAM – ComputedAidedManufacturing».

O diretor da CIOR, Amadeu Dinis, acrescenta que esta iniciativa vai ao encontro das «necessidades sentidas pelos trabalhadores do setor da metalomecânica e afins, fileira industrial com forte presença no tecido empresarial e no mercado de trabalho» da região.

De acordo com os regulamentos do curso, os participantes terão direito a materiais pedagógicos necessários ao desenvolvimento do curso. Em caso de aproveitamento receberão um certificado de frequência para efeitos de crédito de formação e posterior certificação, de acordo com a legislação em vigor.