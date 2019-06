Cinema Paraíso: o cinema ao ar livre gratuito está de volta a Famalicão

No Verão, em Famalicão as luzes do cinema viram-se para os parques e praças da cidade.

A chegada das noites quentes anuncia mais uma edição do Cinema Paraíso, uma tradição com já 20 anos do Cineclube de Joane que com o apoio da Câmara Municipal propõem sessões de cinema ao ar livre gratuito em vários espaços públicos do concelho, durante os meses de julho e agosto.

Para além das noites de cinema no Parque da Devesa, o programa deste ano do Cinema Paraíso vai ainda passar por outros espaços do concelho, descentralizando assim a iniciativa às freguesias de São Simão de Novais, Cabeçudos e Lemenhe, com propostas que chegam ao grande público e que prometem surpreender os espetadores, com cinema popular de várias proveniências, do presente e do passado.

Todas as sessões têm início pelas 22h00 e são de entrada livre.

A primeira sessão arranca já no dia 10 de julho, na Devesa, com o filme “Bohemian Rhapsody”. No dia seguinte, dia 11, o filme “Dumbo”, de Tim Burton, é exibido na Praça Jerónimo de Castro, em Novais. Segue-se o filme “Cinema Paraíso”, no adro da Capela de Santa Catarina, em Cabeçudos, no dia 14 de julho. No dia 17, o cinema regressa à Devesa com a exibição do último filme da sequela Missão Impossível – “Missão Impossível – Fallout”. Dia 24 de julho, o Cinema Paraíso passa na Devesa o filme “Homem-Aranha: no universo aranha” e no dia 26, no adro da Capela de Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, o filme “O Rio do Ouro”, do cineasta português Paulo Rocha.

A partir daí todas as sessões decorrem no Parque da Devesa, com a versão portuguesa do filme “Uma Aventura do Outro Mundo” no dia 7 de agosto; “O Carteiro de Pablo Neruda” no dia 14, e “Ou Nadas ou Afundas” no dia 21 de agosto.

Refira-se que o projeto itinerante de cinema ao ar livre decorre já desde 1999. A partir de 2013, com o Parque da Devesa, o Cinema Paraíso ganhou condições de excelência para a sua realização, acolhendo várias centenas de espetadores.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “a longevidade do Cinema Paraíso, que este ano assinala a sua 20.ª edição, é a prova de que este é um dos programas preferidos dos famalicenses para as noites de Verão”.