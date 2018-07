Cinema na Casa de Camilo com o documentário “A Toca do Lobo”

O documentário português “A Toca do Lobo”, de Catarina Mourão, é o filme que a historiadora de arte Raquel Henriques da Silva traz à Casa de Camilo na próxima sexta-feira, 13 de julho, para partilhar com o público as razões da sua escolha para a inclusão da película no ciclo “Um Livro, Um Filme”. Com entrada livre, o início da projeção tem hora marcada para as 21h30, seguindo-se um diálogo/debate com a convidada.

O que começou como um projeto de doutoramento na Universidade de Edimburgo (Escócia) Filmado em 2015, relacionado do romance do escritor Tomaz Xavier de Azevedo Cardoso de Figueiredo (Prémio Eça de Queiroz em 1948), transformou-se num documentário transgeracional sobre a própria família da realizadora . O momento decisivo para a sua realização aconteceu com a descoberta de um programa de televisão nos arquivos da RTP sobre Tomaz de Figueiredo, que ela nunca conheceu mas que parece falar-lhe diretamente. “Aí foi o momento em que eu disse: este filme tem de ser sobre o meu avô. Porque senti que, de uma forma quase fantasmagórica, ele me estava a convocar para fazer este filme. Na história, narrada na primeira pessoa pela realizadora, “passado, presente e futuro estão todos juntos ali como se fossem um só”, resume. PÚBLICO

A historiadora de arte Raquel Henriques da Silva tem 64 anos e é doutorada em História da Arte, sendo atualmente coordenadora do mestrado em museologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Já foi diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea e diretora do Museu do Chiado, do Instituto Português de Museus e do Instituto de História da Arte. Atualmente é diretora científica do Museu do Neo-Realismo (MNR) em Vila Franca de Xira, Tem diversas obras publicadas nas áreas da museologia, urbanismo, arquitetura e artes visuais.

Em 2006 foi distinguida com o grau de comendadora da Ordem do Infante e em 2012 recebeu o Prémio Feminina pelo estudo e divulgação da Cultura, História e Sociedade Portuguesa no estrangeiro e nos países lusófonos.

“Um Livro, Um Filme”

Convidado: Raquel Henriques da Silva, Historiadora

Data: 13 de Julho, Sexta-feira, 21h30

Local: Casa de Camilo, S. Miguel de Seide, Vila Nova de Famalicão

Filme: A “Toca do Lobo”, de Catarina Mourão, baseado no romance homónimo de Tomaz Xavier de Azevedo Cardoso