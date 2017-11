CINEMA JOVEM REVELA-SE EM VN FAMALICÃO

O Ymotion 2017 – Concurso e Mostra de Cinema Jovem, vai mostrar-se ao país, de 18 a 25 de novembro, em Vila Nova de Famalicão. Todas as sessões são de entrada livre até à lotação das salas. As projeções dividem-se entre a Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão, o Centro de Estudos Camilianos, na Casa de Camilo, em Seide S. Miguel, a Casa das Artes, em Famalicão, e a Casa de Esmeriz, em Esmeriz.

Findo o prazo de concurso desta nova montra do cinema jovem, este é o momento para o grande público apreciar as 28 curtas de jovens realizadores nacionais admitidas pelo júri, de entre as quais sairá o vencedor do Grande Prémio Joaquim de Almeida, a ser entregue na gala final, no dia 25 de novembro, pelas 21h30, na Casa das Artes.

Mário Augusto, Rui Tendinha e Tiago R. Santos são os embaixadores do Ymotion 2017. Organizado pela Câmara Municipal, através do Pelouro da Juventude, o festival visa revelar nomes da realização e da interpretação da sétima arte feita em Portugal. Naquele que será o ano de afirmação, o Ymotion pensou numa programação que aponta caminhos e coloca questões sobre a cinematografia jovem nacional.

A Mostra de Cinema Jovem, cujo grande alvo é um público juvenil, divide-se entre a projeção das curtas metragens inscritas para competição no festival, que inclui votação dos espetadores para o prémio do público, e o ciclo “O Novo Cinema Português” com projeções e debates com cineastas e convidados.