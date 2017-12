CINEASTA MIGUEL GONÇALVES MENDES NAS PRÓXIMAS “IMPROBABILIDADES CRIATIVAS”

Depois de uma sessão dedicada ao design de moda, as ‘Improbabilidades Criativas’ estão de volta e vão ter como tema central a sétima arte.

O cineasta Miguel Gonçalves Mendes vai estar em Vila Nova de Famalicão no próximo dia 3 de janeiro para falar sobre cinema documental biográfico. O realizador português é o convidado da oitava edição da iniciativa, que vai decorrer nos serviços educativos do Parque da Devesa, entre as 09h30 e as 17h30.

Miguel Gonçalves Mendes nasceu em 1978 na Covilhã. Trabalhou como ator, diretor e produtor e realizou diversos longas-metragens e documentários. Fundou, em 2002, a produtora JumpCut, uma produtora de teatro e cinema, com sede em Lisboa. Atualmente é um dos expoentes da nova geração de cineastas portugueses. Realizou uma série de documentários premiados, filmes experimentais e projetos sob encomenda.

As inscrições para as “Improbabilidades Criativas” podem ser efetuadas através do email industriascriativas@vilanovadefamalicao.org, são gratuitas e limitadas a vinte participantes.

Recorde-se que a iniciativa é promovida desde 2015 pelo Gabinete das Indústrias Criativas da Câmara Municipal de Famalicão.