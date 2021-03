João Fontes, no Gabinete de Estudos; Francisca Marques, na mesa do Conselho Nacional; Gonçalo Peliteiro de Oliveira e a Maria Goulão no Conselho Nacional; e José Miguel Silva, na Comissão Política Nacional, são os jovens da Concelhia da Juventude Popular que foram eleitos, este fim de semana, para cargos nacionais.

A eleição aconteceu durante o 24.º Congresso da JP nacional, que decorreu em formato online.