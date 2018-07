Cinco detidos por desobediência e condução sob efeito de álcool

Um homem de 46 anos foi detido por desobediência, no passado fim de semana, na Rua Capitão Manuel Carvalho, em Famalicão, depois de se ter recusado a efetuar o teste de álcool.

Também durante o fim de semana, em várias artérias na cidade de Famalicão, a PSP deteve três cidadãos com 27 e 32 anos de idade, por condução de veículo automóvel sob influência do álcool. Quando submetidos ao teste de alcoolemia, apresentaram uma TAS entre 2,02 e 2,22 g/l no sangue.

Ainda na sexta-feira, 13 de julho, na Rua dos Caçadores, em Famalicão, foi detido pela PSP um cidadão com 30 anos de idade, por ter sido intercetado a conduzir um veículo sem habilitação legal para o efeito.