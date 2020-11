CIM do Cávado enaltece trabalho de Luís Macedo

Luís Macedo, presidente do Conselho de Administração da CEVE, do Louro, foi alvo de um louvor público pela CIM do Cávado, onde desempenhava o cargo de secretário executivo.

O louvor foi aprovado na Assembleia Intermunicipal da CIM do Cávado, no dia 23 de novembro, «pelo desempenho exemplar das funções que lhe foram sendo atribuídas, demonstrando sempre a máxima dedicação, competência e zelo».

Por ocasião da voluntária aposentação de Luís Macedo, a CIM do Cávado expressa o reconhecimento «pela sua elevada ética profissional e pelo contributo positivo prestado para a boa imagem da Administração Pública e, em particular, para os diversos órgãos que integrou ou distintamente serviu».

Luís Manuel Machado Macedo exerceu diversos cargos em cooperativas e associações profissionais e sociais, sendo, atualmente, presidente do Conselho de Administração da CEVE – Cooperativa Elétrica do Vale D’Este, do Louro.