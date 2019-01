CIM do Ave promove 2ª edição Business Summit na Casa das Artes

A Comunidade Intermunicipal do Ave promove a 2ª edição do Business Summit – Nova Economia, na próxima quinta-feira, 24 de janeiro, entre as 9h00 e as 17h00, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão.

O evento será realizado no âmbito dos projetos do Sistema de Apoio às Ações Coletivas, nomeadamente, “IN.AVE Empreende”, “IN.AVE Qualifica” e “IN.AVE Globaliza”, aprovados pelo Programa Operacional Regional do Norte e integrados na Rede de Empreendedorismo do Ave – IN.AVE.

O Business Summit pretende criar um espaço de confluência de interesse dos empreendedores, empresas e investidores envolvidos nos projetos, dinamizado através de um período de pitch dos empreendedores capacitados, um espaço de conferências subordinadas às temáticas da “Nova Economia”, “Sustentabilidade Ambiental”, “A Inteligência Artificial e o “Futuro do Trabalho”, “Internacionalização”, entre outras.

O dia do evento será também dinamizado através da promoção e mostra de negócios, que permitirá conhecer algumas das empresas e setores de atividade fundamentais da região do Ave.

Inscrições e mais informações em:

Business Summit – Nova Economia: https://goo.gl/forms/MgcHFtP1dZUwntA33

Regional Qualification Camp@Business Summit: https://goo.gl/forms/YyD3pOGBzDvNYMrB2

Mais informação sobre a Rede IN.AVE está disponível em: http://www.inave.pt