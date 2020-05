CIM do Ave e Municípios garantem transporte gratuito

À semelhança do que acontece na CIM do Cávado, também os municípios da CIM do Ave, onde se inclui o concelho de Famalicão, estão a ser servidos com uma rede provisória e gratuita de transportes públicos.

A rede, em vigor desde 14 de abril, é constituída por 18 linhas de transporte, com 121 circulações diárias e um total de 2830 km diários. Face ao período atual de desconfinamento social, esta rede de transporte público no território da CIM do Ave poderá ser ajustada semanalmente. O objetivo será sempre garantir os serviços essenciais de transporte de passageiros.

Este plano de transportes foi desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Ave, enquanto Autoridade de Transporte, em articulação com os oito municípios que a constituem – Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela.

Estão a ser respeitadas as regras de saúde e segurança. Assim, a lotação do veículo está reduzida a 2/3; é obrigatório o uso de máscara ou viseira; a limpeza e desinfeção foram reforçadas.

No que diz respeito ao financiamento, a CIM do Ave e dos municípios, com base nas verbas provenientes do Fundo Ambiental, asseguram os custos associados.