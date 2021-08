Cientistas portugueses descobrem três medicamentos que podem fragilizar o SARS-CoV-2

Uma equipa de cientistas do Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB) da Universidade Nova de Lisboa descobriu três fármacos que podem combater o SARS CoV-2. Dois dos medicamentos são usados para tratar outras condições, no entanto, os fármacos podem ser aplicados no tratamento da infeção causada pelo SARS CoV-2, de modo a que os doentes consigam controlar a doença Covid-19 em casa.

De acordo com o Diário de Notícias, a descoberta está a ser patenteada e deve entrar na fase de ensaios clínicos brevemente. O instituto crê que em menos de um ano os medicamentos vão ser receitados para combater a Covid-19.