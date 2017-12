CIDADE HOJE TERMINA 2017 COM O TÍTULO DE LÍDER NA RÁDIO E INTERNET

O ano de 2017 chega ao fim com excelentes resultados para a Cidade Hoje.

No online, de acordo com o “Online Ranking” da empresa Alexa, este órgão de comunicação social, gerido pelo Círculo de Cultura Famalicense, terminou o ano com o melhor resultado de sempre, sendo o www.cidadehoje.pt o site preferido de quem procura saber mais sobre Vila Nova de Famalicão.

Ainda na internet, no facebook, a Cidade Hoje reafirmou a sua liderança com o maior crescimento desde que está presente nesta rede social. É líder absoluta chegando a ser 6x mais seguida que os concorrentes diretos.

Na rádio, e de acordo com a mais recente vaga do Bareme Rádio da Marktest, a Cidade Hoje continua com posição de destaque no litoral norte de Portugal, para onde emite através dos 94,00FM. No concelho de Vila Nova de Famalicão, mantém-se como a primeira opção da maioria dos que procuram ouvir uma rádio local.

No papel, o Jornal Cidade Hoje manteve os resultados do ano anterior, continuando a ser uma referência no panorama dos Órgãos de Comunicação Social do concelho, sendo dos poucos jornais locais em Portugal que funciona em regime de compra ou subscrição.