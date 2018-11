Cidade Hoje oferece bilhetes para ir ver o F.C.Famalicão a Aveiro

A Cidade Hoje, em parceria com o Futebol Clube de Famalicão, está a oferecer seus seguidores na internet, a possibilidade de irem assistir ao próximo jogo do Famalicão no Estádio Municipal de Aveiro.

A partida é frente à União Desportiva Oliveirense, diz respeito à jornada nº 16 do campeonato da II liga de Futebol, e está marcada para as 17h00 deste domingo.

Os interessados em participar neste passatempo devem:

Preencher o formulário

Aguardar o contacto da Cidade Hoje (no caso da inscrição ser uma das sorteadas)

O bilhete é duplo (válido para duas pessoas) e incluí a viagem de autocarro Famalicão – Aveiro e Aveiro – Famalicão.