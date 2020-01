CIDADE HOJE garante direitos de transmissão dos jogos da AFSA

A CIDADE HOJE vai passar a transmitir, em direto na sua página do Facebook, jogos dos campeonatos concelhios de futsal, promovidos pela Associação de Futebol Salão Amador de Famalicão.

O primeiro jogo é já este sábado, às 16 horas, entre dois dos candidatos ao título da 1.ª divisão, Outeirense – Pedome.

A parceria entre a CIDADE HOJE e a AFSA foi assinado esta semana. Marta Marques, coordenadora da rádio, assume este projeto como mais um momento do serviço público que é devido à CIDADE HOJE que, desta forma, aproxima-se, ainda mais, da comunidade e do futsal, em particular.

O presidente da AFSA, Márcio Sousa, vê este projeto como fundamental para a projeção e visibilidade dos muitos clubes que competem nos vários campeonatos.

A parceria entre CIDADE HOJE e a AFSA começou na época passada, com a emissão semanal, à segunda-feira, do Espaço AFSA. Um programa de Paulo Cortinhas que dá conta da atualidade dos campeonatos concelhios de futsal.