Cidade Hoje festeja 29 de rádio com emissão ao vivo do centro da cidade

A Cidade Hoje Rádio, que arrancou com as emissões regulares a 4 de Novembro de 1989, assinala esta data com uma emissão especial que vai ser feita a partir do centro da cidade.

O posto de turismo, localizado em frente a uma das entradas do Shopping Town, vai-se transformar num verdadeiro estúdio de rádio por onde, durante todo o dia, dezenas de individualidades vão contar as histórias que lhes ligam à Cidade Hoje.

O convite está feito, passe pela Praça D.Maria II, a Cidade Hoje conta consigo a partir das 10h00 da manhã.