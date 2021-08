Cidade Hoje é a rádio de Famalicão mais ouvida, ultrapassa rádio de Braga e é destaque no grande Porto

A Rádio Cidade Hoje é a rádio de Vila Nova de Famalicão mais ouvida e surge em posição de destaque na Área Metropolitana do Porto (AMP), indica o estudo de audiência da Marktest (3ª vaga / 2021).

A mais antiga estação de rádio do concelho famalicense conseguiu um share de audiência de 0,8% na Área Metropolitana do Porto, um resultado que se deve ao crescimento da marca Cidade Hoje, em especial a norte da AMP. A par deste resultado, soma ainda um share de 0,3% no litoral norte.

Em termos comparativos, e analisando a audiência na AMP ao pormenor, a Cidade Hoje registou um share superior ao de outros projetos de maior dimensão, difundidos através de várias frequências ao longo do território nacional, como são exemplo a Record FM (0,5%), a Rádio Observador (0,4%), SBSR (0,4%), Vodafone FM (0,4%), Rádio SIM / Maria (0,3%) e Rádio Meo Sudoeste (0,3%), sendo que também tem o dobro do share do segundo canal da rádio pública, a Antena 2 (0,4%), emitida por todo o país através de quase 40 frequências.

A Cidade Hoje consegue, ainda, registar uma maior audiência que várias rádios locais que emitem a partir de concelhos da AMP (Rádio Voz de Santo Tirso, Rádio Onda Viva, Rádio Linear, Jornal FM, Rádio 5, Rádio Estádio, Rádio Clube Paços de Ferreira, entre outras).

No que concerne ao litoral norte, a Cidade Hoje regista um share de audiência superior a uma das rádios locais de Guimarães (Fundação FM), à rádio local de Vila Verde (Voz do Neiva), de Braga (Antena Minho) e de Viana do Castelo (Rádio Alto Minho e Geice FM).

De Vila Nova de Famalicão a Cidade Hoje é a única rádio que surge no estudo da Marktest. A outra rádio do concelho, a Fama Rádio que, ao contrário da Cidade Hoje, emite no FM a partir de duas frequências, não é mencionada no estudo. A estação do grupo Editave, com pouco mais de um ano e que veio substituir a Digital FM, chegou a ter um share de 0,7% e agora não surge nesta terceira vaga de audiências, nos estudos Litoral Norte e Grande Porto da Marktest.