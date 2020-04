Cidade Hoje continua a levar até si a Semana Santa

Depois da transmissão, via rádio e Facebook, da missa do Domingo de Ramos, Cidade Hoje continua a acompanhar, em exclusivo, as cerimónias religiosas da Semana Santa que decorrem na Antiga Matriz de Famalicão: Quinta-Feira celebração da Instituição da Eucaristia, às 18h; Sexta-Feira, Oração dos Laudes 10:30 e celebração da Paixão de Cristo às 15h; Sábado Santo, Vigília Pascal, às 21h; Domingo de Páscoa, Missa Pascal, às 10h30.

Recorde-se que estas celebrações, em virtude do recolhimento social por causa da covid-19, decorrem à “porta fechada”, mas Cidade Hoje leva-as até si, via rádio (94fm) e na página do Facebook.