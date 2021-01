Cidade Hoje continua a levar a celebração da Eucaristia com transmissão na rádio e facebook

Com as celebrações eucarísticas suspensas, em virtude do recolhimento social decretado pelo governo devido à pandemia de covid-19, a Cidade Hoje retoma este domingo a transmissão destas cerimónias através da internet.

A partir das 11h30 pode acompanhar a celebração em direto a partir da Sé de Braga.

A cerimónia é transmitida em vídeo, na página de facebook da Cidade Hoje, e na rádio, através da frequência 94,00 FM.

A Cidade Hoje, através de parceria com o Arciprestado de Braga, mantém assim a tradição que já tem longos anos, a transmissão da eucaristia aos domingos.