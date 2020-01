CIDADE HOJE com distribuição gratuita em todo o concelho a partir de 5 de fevereiro

Nasceu a 7 de julho de 1986, pela mão de 30 ilustres famalicenses fundadores do CÍRCULO DE CULTURA FAMALICENSE, associação sem fins lucrativos, destinada a promover o território famalicense e as suas gentes.

Fomentar a pluralidade de opinião e manter devidamente informados os famalicenses sobre o dia a dia do território que habitam foi e será o objetivo primeiro da marca CIDADE HOJE, designadamente do seu semanário.

Ao longo destes 34 anos, o surgimento de variadíssimos meios e órgãos de comunicação fez com que se mudasse o paradigma da comunicação social com especial incidência na comunicação social local.

A rapidez e a facilidade com que hoje se propaga a informação leva-nos a recorrer às novas tecnologias com vista a corresponder às necessidades e desejos do nosso público-alvo.

A imprensa escrita em suporte físico, vulgo Jornal, deixou de ser o principal veículo informativo passando a ser um meio complementar de informação que tem por missão fornecer uma informação mais detalhada e aprofundada que complemente e valide aquela, mais imediatista, que nos surge via plataformas informáticas tais como sites e redes socais.

Por outro lado, a informação em papel não perdeu totalmente adeptos sendo o modo preferencial para muitos daqueles que se querem manter informados.

O frenesim do nosso dia a dia não nos permite parar, tomar o nosso café acompanhado da agradável leitura do nosso jornal. Este bom hábito substituiu-se pelo olhar apressado de um, ou vários, jornais on-line em que a leitura aprofundada é trocada pela simples apreensão de títulos mais ao menos preparados para nos prender a atenção.

Erra quem pensa que criticamos este estado de coisas. A velocidade a que vivemos, para o bem e para o mal, é uma realidade e por isso o CIDADE HOJE adaptou-se a estes novos tempos. Lideramos ranking de audiências, suplantamos a concorrência, somos pois a fonte preferencial de quem se quer manter informado.

A distribuição gratuita do nosso semanário é o resultado de uma análise do mercado e o contributo possível para que não se percam totalmente os benéficos hábitos de leitura.

Alargar o acesso a todos os famalicenses espalhados pelo território de Vila Nova de Famalicão é uma consequência lógica desta nossa enorme vontade de informar.

Vamos pois prosseguir nesta missão junto dos Famalicenses.

Por via do SEMANÁRIO CIDADE HOJE, da RÁDIO CIDADE HOJE 94.0 fm, do nosso SITE www.cidadehoje.pt, da nossa plataforma no FACEBOOK www.facebook.com/radiocidadehoje e do INSTAGRAN https://www.instagram.com/cidadehoje continuaremos empenhados em estar ao seu lado e melhor informá-lo.

CONTAMOS CONSIGO