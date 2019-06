Cidade Hoje acompanha missão da Humanitave na Guiné Bissau

A Humanitave, associação de emergência humanitária com sede em Pedome, Vila Nova de Famalicão, está a ultimar os preparativos para mais uma missão humanitária.

Desta vez o destino é Bigene, uma região da Guiné-Bissau onde, à semelhança de muitas outras, a população passa por grandes carências. O objetivo da Humanitave é, numa primeira fase, a educação dos mais novos, daqueles que vão ser o futuro da Guiné-Bissau.

Para isso, esta associação tem preparado nos últimos meses uma estrutura com dezenas de pessoas para assegurar que tudo corra como planeado. Algumas delas, em regime de voluntariado, seguem na próxima semana para Bigene, para o arranque da missão humanitária que vai durar cerca de um mês.

Entretanto, a Humanitave prepara o envio de um contentor com material didático para distribuir pela população estudantil e que servirá, também, como complemento ao trabalho a desenvolver pelos voluntários. Todo este material é oferta dos portugueses que, assim, se associam a esta causa.

Com grande enfoque na formação dos professores, estes voluntários vão também criar uma série de soluções que vão para além do ensino, de forma a colmatar aquelas que são algumas das necessidades básicas da população desta região.

À semelhança do que aconteceu em 2016, a Cidade Hoje volta a associar-se a esta organização e a partir da próxima semana vai dar conta de todos os passos deste grupo na emissão da rádio. Às terças e quintas-feiras, sempre às 11h00 da manhã, e com um compacto ao sábado vai poder seguir todos os passos da Humanitave na Guiné-Bissau, com o relato na primeira pessoa dos voluntários que viajaram para Bigene.

Se és nosso seguidor e apoias a nossa mais recente Missão Humanitária à Guiné Bissau ouve a Rádio Cidade Hoje!… Publicado por HumanitAVE- Associação de Emergência Humanitária em Quarta-feira, 26 de junho de 2019

Todos os conteúdos estarão também disponíveis em todas as plataformas digitais da Cidade Hoje: site, facebook e instagram.