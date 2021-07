Cidade de Famalicão recebe certificação internacional em qualidade de vida

A cidade de Vila Nova de Famalicão está no segundo patamar mais elevado (em cinco possíveis) em termos de desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Por isso recebeu a certificação internacional da World Council on City Data (WCCD), com o nível de Gold no âmbito do referencial normativo “ISO 37 120.

Esta certificação avalia mais de 100 indicadores que medem a eficiência dos serviços públicos e a qualidade de vida dos cidadãos.

Segundo o município, o processo de certificação de Famalicão integra-se na estratégia de promoção da agenda Smart City. Lembra que os indicadores são certificados por verificadores externos, independentes e internacionais, permitindo comparar Famalicão com outras cidades do mundo inteiro.

O presidente da Câmara realça que este «é o momento em que sujeitamos as nossas ações, as ações não só da Câmara municipal e dos seus colaboradores, mas também dos famalicenses, a um julgamento internacional e com padrões idênticos aos das mais diversas cidades do mundo. Termos conseguido esta distinção enche-nos de orgulho, mas responsabiliza-nos ainda mais para o futuro».

Vila Nova de Famalicão integra, assim, um grupo muito restrito, a nível nacional, de cidades reconhecidas com o certificado. Para além de Famalicão, apenas Porto, Sintra e Cascais viram o seu esforço reconhecido.