Cidadãos portadores de deficiência no palco da Casa das Artes

Dezenas de utentes de instituições de solidariedade social do concelho de Famalicão participaram no projeto EnvolArte, promovido pela Câmara Municipal de Famalicão e pelo INAC para cidadãos portadores de deficiência, numa missão de estímulo à arte e à integração.

Os protagonistas do espetáculo “Circo por todos” estavam nervosos com esta subida ao palco, também não é todos os dias que atuam perante uma sala lotada. Os ensaios tinham começado em maio, nas instalações do INAC, no Lago Discount, onde demonstraram um empenho digno de registo.

Participaram no projeto utentes da ACIP, AFPAD, Associação Teatro Construção, Centro Social de Landim, Centro Social e Paroquial de Ribeirão e APPACDM.

A assistir ao espetáculo, que marcou o encerramento do quarto ano do projeto “EnvolArte” e assinalou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, esteve o vereador da Cultura e Educação, Leonel Rocha, que lembrou que «através da arte é possível tornar a vida dos outros mais fácil e fazer da nossa sociedade uma sociedade mais inclusiva».

Com este espetáculo da “EnvolvArte”, os participantes podem incentivar o respeito por si próprio e pelos colegas; socializar e integrar; desenvolver a coordenação motora; praticar atividade física através do trabalho muscular e de alongamento; aprender a noção de espacialidade e concentração; ganhar consciência corporal e despertar o interesse e a perceção artística.

O espetáculo final do projeto “EnvolvArte” não foi o único momento pensado para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência em Vila Nova de Famalicão. O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco (AECCB) foi até aos Paços do Concelho com a exposição itinerante “Caminhar com os sapatos dos outros: deixa-te conhecer-me!”, onde cada par de calçado exposto representa a oportunidade que cada observador tem de se despir do seu individualismo e sentir o outro.

Com esta iniciativa, o AECCB pretende alertar a comunidade famalicense para a questão do respeito pelos Direitos Humanos.