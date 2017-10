O terceiro Ciclo de Concertos de Órgão vai decorrer em seis paróquias dos concelhos de VN Famalicão e Santo Tirso. A iniciativa decorre de 20 a 29 de outubro, com o primeiro concerto na Matriz de Santo Tirso, às 21 horas. Segue-se, no dia seguinte, à mesma hora, concerto na igreja de Fontiscos, e no dia 22, às 18 horas, na igreja de Guimarei, ambas em Santo Tirso.

Em Vila Nova de Famalicão, o Ciclo de Concertos de Órgão passa pela igreja de Telhado, no dia 27, às 21 horas; igreja de Mouquim, no dia 28, também às 21 horas; e termina na igreja da vila de Ribeirão, às 18 horas, do dia 29 de outubro.

Este ciclo visa valorizar o património organeiro histórico dos concelhos de Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso, quer na vertente material, quer imaterial – a música histórica indissociável aos instrumentos–, com música de excelência interpretada por artistas nacionais e estrangeiros.