Ciclo de Concertos de Ano Novo na Casa das Artes

Vila Nova de Famalicão vai entrar em 2020 ao som de três das mais prestigiadas bandas filarmónicas do concelho.

A Banda Marcial de Arnoso, a Banda de Famalicão e a Banda de Música de Riba de Ave cumprem a tradição com um ciclo de concertos de Ano Novo, que decorre de 10 a 12 de janeiro, no grande auditório da Casa das Artes.

A iniciativa, integrada na programação de janeiro do espaço cultural é de entrada livre sujeita à lotação da sala, com levantamento de bilhete a partir do dia 2 de janeiro.

A Banda Marcial de Arnoso, sob a liderança do maestro José Moura, é a primeira a subir ao palco, no dia 10 de janeiro, às 21h30.

Para o dia 11 de janeiro, sábado, está agendado o concerto da Banda de Famalicão, às 21h30, dirigida pelo maestro Armando Teixeira.

A Banda de Música de Riba de Ave, conduzida pelo maestro Hugo Ribeiro, fecha este ciclo de concertos no dia 12 de janeiro, domingo, a partir das 16h30.

Mais informações em www.casadasartes.org.