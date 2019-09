Na noite do dia 27 de setembro, às 21 horas, no auditório da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, realiza-se a primeira iniciativa do novo ano letivo do II Ciclo de Conferências em Educação. “Geração Digital – do Bom Uso ao Abuso” é o tema para Hugo Rodrigues, médico pediatra e autor do blog “Pediatria para Todos”. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas em https://forms.gle/UVNrSfzywmn9Jwa4A

Hugo Rodrigues é pai de dois filhos, pediatra na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Viana do Castelo. É também professor na Escola de Medicina da Universidade do Minho e formador pelo European Ressuscitation Council na área de Emergências Pediátricas.

Participa regularmente nos programas “A Tarde é Sua” da TVI e “Filhos e Cadilhos” do Porto Canal e escreve também para a Revista Saúda, para o site da Revista Visão e para a plataforma Simply Flow – by Fátima Lopes. É autor dos livros “Pediatra para todos” e “Primeiros Socorros – Bebés e Crianças”.