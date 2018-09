Ciclista famalicense Tiago Machado promove iniciativa solidária

A 18 de novembro realiza-se o IX Bike Tour Tiago Machado, um passeio de bicicleta, aberto à participação de todos. Como habitualmente, a iniciativa tem um cariz solidário e contará com a presença de atletas de renome. As inscrições podem ser formalizadas no website da Associação de Ciclismo do Minho (www.acm.pt).

O Bike Tour Tiago Machado é uma oportunidade de pedalar com o ciclista famalicense (que representa a equipa do World Tour Katusha Alpecin) e com outros atletas de renome. Com um percurso de 20 quilómetros, de dificuldade baixa, o IX Bike Tour tem início às 9h30, no Parque da Devesa. Os participantes habilitam-se ao sorteio de vários prémios.

Visando a promoção da prática desportiva e assumindo um cariz solidário, a participação tem um custo de 5€ (para adultos) e de 3€ (crianças até aos 12 anos), revertendo o lucro para uma instituição de solidariedade a divulgar oportunamente. Esta jornada tem o apoio da Associação de Ciclismo do Minho.