Ciclista famalicense Filipe Brito corre nos Alpes Suíços

Filipe Brito, atleta famalicense da “Controlsafe/Famabike/Scott Portugal”, após uma lesão tenta recuperar pelos Alpes Suíços para conquistar uma das melhores e maiores provas de BTT na Europa em alta montanha, a convite de uma Imobiliária Suiça, a Oplo.ch, vai participar no Grand Raid BCVS .

O competição realiza-se anualmente na Suiça região do Valais na Vila de Nendaz, uma prova a contar para o calendário da UCI, com a presença de milhares de atletas de todo mundo, percorrendo as mais altas montanhas da Europa o que chega a ter uma elevação de 2780m, Filipe Brito e Tiago Ferreira foram os únicos atletas vindos de Portugal para esta prova.

Filipe Brito nesta sua primeira experiência por terras helvéticas, conquista o 35° lugar da geral e 11° na sua categoria (Seniors 2).

“De tudo o que fiz, nada se compara com o que acabei de fazer hoje”, foram as palavras do atleta famalicense no final da prova.

Fonte: Cortesia Orlando Ferreira