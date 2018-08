Um homem de 51 anos, residente em Guimarães, desaparecido desde a passada quarta feira, foi encontrado por um popular na manhã deste sábado já sem vida.

De acordo com o jornal O Minho, o corpo do ciclista foi localizado no Rio Caldo, em Terras de Bouro e resgatado por uma equipa de bombeiros.

No local também esteve a Policia Judiciária de Braga que investiga o caso.