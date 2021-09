Ciclismo: Famalicense Beatriz Pereira no Campeonato da Europa de Estrada

A Seleção Nacional feminina corre, esta sexta-feira, em Trento, Itália, o Campeonato da Europa de Estrada. Estão convocadas quatro ciclistas, naquela que é a maior representação de sempre, e do grupo faz parte a famalicense Beatriz Pereira (do Bairrada).

A campeã nacional de fundo na categoria júnior, Beatriz Pereira, espera estar totalmente recuperada da queda do último domingo, na Volta a Portugal. «Vou dar o meu melhor. Gosto do percurso. Sinto que assenta bem a nós as três. Caí na última etapa da Volta e fiquei um pouco comprometida com a queda. Mas já estou melhor e creio que no dia da corrida não terei nada a interferir com o meu desempenho. Acredito que vamos conseguir um excelente lugar».

A selecionadora Ana Rita Vigário convocou Sofia Gomes (dorsal 43), Mariana Líbano (44) e Beatriz Pereira (45) para a prova de fundo de juniores, a partir das 12h50 de sexta-feira. Terão por diante 66 quilómetros, resultantes de cinco voltas ao circuito. Maria Martins corre logo a seguir, envergando o dorsal 62, a partir das 15h30, nos 79,2 quilómetros destinados às sub-23 femininas.