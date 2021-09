Ciclismo: André Carvalho esteve numa queda e não concluiu Mundial de Estrada

O ciclista famalicense André Carvalho não conseguiu concluir o Campeonato do Mundo de Estrada, que se disputou este domingo, na Bélgica. André Carvalho chegou no pelotão principal à segunda de três incursões pelo circuito de Lovaina, mas ficou preso numa queda que se deu metros adiante do famalicense, provocando um corte que não voltaria a ser fechado.

O português melhor classificado foi Rui Oliveira, terminando na 39.ª posição a corrida de 268,3 quilómetros, disputada entre Antuérpia e Lovaina, na Flandres. A prova, muito rápida e com muita luta pela colocação desde o início, começou a decidir-se a cerca de 60 quilómetros da meta, na passagem pelo último setor de empedrado do circuito da Flandres (a volta maior fora da malha urbana de Lovaina).