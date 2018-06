Chuva até sexta feira e descida das temperaturas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de chuva ou aguaceiros até sexta-feira, que serão mais fortes nas regiões Norte e Centro, ainda que possa também ocorrer precipitação na zona Sul do país. A partir de quinta-feira as temperaturas também irão descer, principalmente no litoral, com a exceção de sexta-feira, para a região Centro e Sul.

“Até quarta-feira [o mau tempo] tem origem numa zona depressionária a norte da Península Ibérica e a partir de quinta-feira a passagem de uma superfície frontal fria vai fazer com que as temperaturas desçam” disse ao DN Patrícia Gomes, meteorologista do IPMA.

Na quarta-feira prevê-se uma subida de temperatura, em especial da máxima e nas regiões Norte e Centro. Uma subida que será de “4 a 8 ºC”. Os valores de temperatura máxima na região Norte, que até amanhã vão variar entre os 13 e os 19ºC, irão situar-se entre os 18 e os 24ºC.

O dia mais quente será mesmo na sexta-feira, com as temperaturas máximas a variarem entre 17º e 26ºC – os valores mais altos são esperados para o vale do Tejo e região Sul, e as temperaturas mais baixas nas zonas mais elevadas do território.

Depois, no sábado, prevê-se uma descida da temperatura máxima, “mais significativa na região do vale do Tejo e Alto Alentejo, não se esperando valores superiores a 23ºC”.

Para os dias 8 e 9 prevê-se variações pouco significativas nos valores de temperatura, tanto da mínima, como da máxima. O vento será do quadrante oeste, fraco a moderado, soprando por vezes forte nas terras altas.

“São temperaturas dois ou três graus mais baixas do que o normal para esta altura do ano”, admite a meteorologista, que sublinha que esta “não é uma situação inédita”.

“Estamos na primavera e é habitual a ocorrência de trovoadas, aguaceiros e granizo”, diz Patrícia Gomes, que se recorda de em 2013 o IPMA prever queda de neve para a Serra da Estrela precisamente nesta altura.

No entanto, e de acordo coma previsão mensal do IPMA para o Continente, na temperatura média semanal “preveem-se valores abaixo do normal nas regiões do litoral na semana de 11/06 a 17/06”.

Estas previsões não afastam, contudo, a possibilidade de ocorrer “uma vaga de calor ainda no mês junho”, sublinha a meteorologista. Não será é já nos próximos dias.