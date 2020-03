Churrasqueira do António serve os clientes em regime de take-away

A Churrasqueira do António, na Rua da Liberdade, em Calendário, continua aberta ao público, mas em regime de take-away. A ementa é publicada, diariamente, na página do facebook.

Esta casa de restauração mantém o serviço de qualidade e variedade a que tem habituado os seus clientes.

Como é prática neste restaurante, estão garantidas todas as normas de higiene e segurança alimentar; e, nesta fase de combate ao coronavírus, estão a ser cumpridas todas as normas da Direção Geral da Saúde.

A Churrasqueira do António, na Rua da Liberdade, continua ao seu dispor. Faça as suas encomendas e desfrute de uma ementa variada e do seu agrado.

A Churrasqueira do António deixa um apelo a todos os clientes para que adotem os devidos comportamentos recomendados pela Direção Geral de Saúde.

Encomendas podem ser feitas pelo 252 319 129 , 968 329 836, 913 840 977.