O Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar do Médio Ave vai organizar esta terça-feira, no Auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, a 2ª Reunião do Acidente Vascular Cerebral do CHMA no âmbito do Dia Mundial do AVC

O programa conta com a abordagens de diversas temáticas associadas aos “Avanços no Tratamento do AVC em Fase Aguda” e “E após a alta? Perspetivas na continuação dos cuidados de reabilitação”.

A segunda parte do evento é destinada a Workshops sobre a Via Verde do AVC e a Disfagia.