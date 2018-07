Chicão é o mais recente reforço do F.C.Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão adquiriu os diretos desportivos de «Chicão» Amorim, médio defensivo de 18 anos, contratado a título definitivo ao Grémio Osasco do Brasil, com ligação ao FC Famalicão até 2023. «Chicão» Amorim é aposta do clube num jovem jogador com elevada qualidade e margem de progressão.

«Jogar na Europa é o sonho de qualquer jogador. Saí muito cedo de casa em busca desse sonho de me tornar profissional de futebol e trabalho muito para evoluir todos os dias, com responsabilidade e compromisso.» Chicão atua na posição «6», é um médio forte, com sentido posicional e que gosta de sair a jogar. «Sei que tenho muito ainda a aprender, vou procurar fazer uma rápida adaptação e mostrar-me ao treinador para ajudar a equipa. Tenho de ser paciente mas os cinco anos de contrato com o Famalicão são precisamente para me adaptar e no futuro puder retribuir a aposta que estão a fazer em mim».

Sobre o novo clube Chicão diz já conhecer um pouco da história e ficou impressionado com o apoio dos adeptos. «Vi que é uma torcida apaixonada, que nos acompanha em todos os jogos e tenho a certeza que lhes vamos dar muitas alegrias». Chicão chegou esta terça-feira e depois de cumpridos os habituais exames médicos e avaliação física, estará à disposição do treinador Sérgio Vieira.

O jogador tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.