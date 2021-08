Charles Pickel é a mais recente aposta do FC Famalicão. «Estou muito feliz por ter assinado pelo Futebol Clube de Famalicão. Vi os últimos dois jogos e gostei da forma como a equipa jogou», explicou o jogador. O médio promete «dar tudo pelo clube, adeptos e pela cidade».

O atleta, com 24 anos, atuou nos franceses do Grenoble nas duas últimas épocas. Charles Pickel marcou ainda as seleções jovens da Suíça, tendo jogado pelos sub-15, sub-18, sub-19 e sub-20.